Mariah Carey gaat het themaliedje schrijven en zingen van mixed-ish, de spin-off van de comedyserie black-ish die in september in première gaat. Naar eigen zeggen is de zangeres groot fan van de twee series en de maker ervan.

"Hierdoor raakte ik geïnspireerd om samen met Kenya Barris (de maker van de comedy's, red.) een manier te zoeken zodat we konden samenwerken", onthult Carey maandag volgens Deadline.

"Als een vrouw van gemengde afkomst die werkzaam is in de entertainmentindustrie, kon het gewoon niet dat ik géén deel zou uitmaken van mixed-ish", gaat de Grammy-winnares verder. "Zeker nadat ik de eerste aflevering had gezien, die ik echt geweldig vond."

Carey heeft het nummer In The Mix geschreven, dat te horen zal zijn aan het begin van elke aflevering. De prequel mixed-ish gaat over de jongere jaren van Rainbow, een van de hoofdrolspelers uit black-ish en speelt zich af in de jaren tachtig. Onder anderen Mark-Paul Gosselaar en Anders Holm zijn te zien in de nieuwe sitcom.

Het is nog niet bekend of het nummer van de zangeres ook verschijnt als single.