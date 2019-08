Ruby Rose hoopt dat het lesbische personage dat ze speelt in Batwoman niet alleen mensen binnen de lhbti-gemeenschap aanspreekt, maar ook iedereen daarbuiten.

"We hopen dat iedereen kijkt, vooral jonge mensen die zich kunnen identificeren met de personages die ze op het scherm zien", zegt Rose tegen The Hollywood Reporter. "Hopelijk voelen ze zich erdoor gesterkt."

Batwoman, het alter ego van Kate Kane, is de eerste lesbische superheld met een eigen serie. De 33-jarige actrice, die ook te zien was in Orange is the New Black en Pitch Perfect 3, hoopt dat na haar nog vele versies volgen van Kate Kane.

"Ik weet zeker dat verschillende actrices haar zullen spelen", aldus de Australische. "Dit personage stijgt boven mij uit. Maar de Kate van wie ik hou en die ik gecreëerd heb, zit wel op een bepaalde manier in elkaar. Misschien zeg ik op mijn zestigste wel tegen mijn kleinkinderen dat ik vroeger Batwoman was en reageren zij met: whatever, nu is de achterkleindochter van Selena Gomez Batwoman."

Batwoman gaat begin oktober in première op de Amerikaanse zender The CW. Het personage werd in de jaren vijftig als liefje van Batman geïntroduceerd om geruchten over diens homoseksualiteit te ontkrachten. In 2006 kwam ze opnieuw voor in de strips van DC, deze keer als de lesbische Kate Kane.