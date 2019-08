De Chinees-Amerikaanse filmmaker Lulu Wang werd door potentiële producenten van de film The Farewell onder druk gezet om meer witte hoofdpersonen te casten en om de film voornamelijk in het Engels op te nemen.

The Farewell gaat over een worstelende artiest in New York die teruggaat naar China om haar stervende oma te bezoeken. Het verhaal is deels autobiografisch en is gebaseerd op de zieke oma van Wang.

Wang, die op jonge leeftijd van China naar de Verenigde Staten emigreerde, ging uiteindelijk niet mee in de wensen van de producenten. "Ik zei: 'Ik kan geen film maken waarin de oma Engels spreekt, want ik weet niet hoe dat is'", aldus de filmmaker tegenover Variety.

In de film, die in première ging tijdens het Sundance Film Festival, wordt voornamelijk Mandarijn gesproken. De cast is van Aziatische afkomst en de hoofdrol wordt vertolkt door Awkwafina, die eerder onder meer te zien was in Crazy Rich Asians.

De film draait sinds vorige maand in de Amerikaanse bioscopen en is vanaf november in Nederland te zien.