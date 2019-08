Documentairemaker D. A. Pennebaker, die in 2013 een Oscar kreeg voor zijn oeuvre, is donderdag op 94-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan stierf een natuurlijke dood, meldt Variety.

Pennebaker was een invloedrijke documentairemaker en heeft onder meer de klassiekers Don't Look Back (1967), Monterey Pop (1968), The War Room (1993) en Elaine Stritch at Liberty (2002) op zijn naam staan.

Ook maakte hij Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, over het laatste concert in 1973 dat David Bowie gaf als Ziggy Stardust. Verder legde Pennebaker in 1989 de wereldtournee van Depeche Mode vast in een documentaire.