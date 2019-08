Het achtste en laatste seizoen van de serie Homeland is vanaf februari 2020 te zien, in plaats van de eerder aangekondigde release van komende herfst. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder The Wrap.

Het slotseizoen van de thrillerserie zou oorspronkelijk in juni van start zijn gegaan en werd eerder al uitgesteld tot de herfst. De Amerikaanse premièredatum is nu vastgesteld op 9 februari. In seizoen acht herstelt CIA-agent Carrie Mathison (Claire Danes) van een maandenlange gevangenschap in Rusland. Ondanks het feit dat nog met geheugenverlies kampt, wordt ze voor een laatste keer meegevraagd naar Afghanistan.

Homeland ging in 2011 in première en is gebaseerd op de Israëlische serie Prisoners of war. De serie won tientallen prijzen in diverse categorieën. In Nederland wordt de reeks uitgezonden door de NPO.