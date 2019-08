Jared Leto is met Warner Bros. in gesprek over de rol van seriemoordenaar in de nieuwe film Little Things. De acteur zou volgens Variety samen met Denzel Washington en Rami Malek in de thriller verschijnen.

Washington gaat de rol van sheriff spelen. Deze sheriff krijgt hulp van een detective (Malek) bij het opsporen van een seriemoordenaar. De crimineel wordt dus mogelijk vertolkt door Leto.

De film wordt geregisseerd door John Lee Hancock, die eerder verantwoordelijk was voor titels als Saving Mr. Banks en The Blind Side.

Leto, die naast acteur ook zanger van de band 30 Seconds To Mars is, won in 2014 een Oscar voor zijn bijrol in de film Dallas Buyers Club. Sindsdien verscheen hij onder meer als de Joker in Suicide Squad en speelde hij een rol in Blade Runner 2049.