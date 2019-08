Het nieuwe streamingplatform Quibi heeft een plan gepresenteerd waarin van de romantische comedy How to Lose a Guy in 10 Days een serie wordt gemaakt. Komiek Guy Branum gaat de film herschrijven voor de nieuwe serie, maakt hij bekend via Twitter.

How to Lose a Guy in 10 Days verscheen in 2003. Kate Hudson en Matthew McConaughey vertolken de hoofdrollen in de romantische comedy die draait om een reclameman die met een weddenschap moet bewijzen dat hij binnen tien dagen een vrouw verliefd kan laten worden. Hij ontmoet een schrijfster die werkt aan een artikel over hoe je in datzelfde tijdsbestek van een man af kunt komen.

De serie gaat een vergelijkbare verhaallijn volgen, waarin de twee personages moeten bewijzen dat ze monogaam kunnen zijn. Wanneer de serie precies moet verschijnen, is nog niet duidelijk.

Quibi is een nieuw project van filmproducent Jeffrey Katzenberg. Het wordt naar verwachting in april 2020 gelanceerd en richt zich op korte content die de gebruiker op de mobiele telefoon bekijkt.