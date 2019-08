Netflix heeft een vierde en laatste seizoen van de serie 13 Reasons Why aangekondigd. Seizoen drie verschijnt op 23 augustus, meldt Deadline donderdag.

De productie van het laatste seizoen is inmiddels van start gegaan. Netflix heeft donderdag daarnaast de trailer van het derde seizoen online gezet.

13 Reasons Why, dat zich afspeelt rond de zelfmoord van de tiener Hannah Baker, kwam eerder in opspraak vanwege de expliciete scène waarin het meisje een eind aan haar leven maakt. Netflix besloot onlangs om dat bewuste moment uit de laatste aflevering van het eerste seizoen te schrappen. Alleen de reactie van Hannahs ouders is nu nog in de serie te zien.

Het is niet de eerste maatregel die Netflix treft nadat de controverse ontstond. De streamingdienst begon het tweede seizoen van de serie met een fragment waarin de hoofdpersonages de kijkers adviseren wat ze moeten doen als ze van streek of anderszins beïnvloed raken door wat ze in 13 Reasons Why zien.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.