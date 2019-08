James Wan, die eerder de horrorhits Saw, Insidious en The Conjuring regisseerde, werkt aan een nieuwe griezelfilm. De productie moet komende herfst van start gaan, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Waar de horrorfilm over moet gaan, wordt nog geheim gehouden, maar naar verluidt gaat het om een origineel verhaal. Eerdere horrorfilms van Wan werden grote kassuccessen en kregen meerdere opvolgers. Zelf regisseerde hij de vervolgdelen van Insidious en The Conjuring.

Voor andere vervolgen en spin-offs, zoals Annabelle en The Nun, trad Wan alleen nog op als producent. Zelf regisseerde hij intussen actiespektakel Furious 7 en fantasyfilm Aquaman. Die laatste werd met een wereldwijde opbrengt van 1,1 miljard dollar de succesvolste film uit het DC-universum. In 2022 moet er een vervolg verschijnen, maar Wan zal zich als regisseur eerst op zijn nieuwe horrorproject storten.

Het scenario schrijft hij zoals gebruikelijk zelf, ditmaal in samenwerking met actrice Ingrid Bisu. Zij was eerder onder meer te zien in het vorig jaar verschenen The Nun. Of zij ook een rol in de nieuwe film gaat spelen, is nog niet bekend.