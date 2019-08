Deze week verschijnt de film Richard Says Goodbye, waarin Johnny Depp een docent speelt die zijn leven omgooit wanneer hij te horen krijgt dat hij terminaal ziek is. De Nederlandse recensenten reageren niet unaniem positief op het drama, hoewel Depps aandeel veel wordt geprezen. Een overzicht van de verschenen recensies.

De Telegraaf - 3 sterren

"Discussiëren in het café, blowen op de campus: op onorthodoxe en rebelse wijze leert Richard zijn studenten om origineel en onafhankelijk te denken en te handelen. Wat volgt is een enigszins vermoeiend bombardement aan tegeltjeswijsheden en praatgroepkreten: Geef niet toe aan middelmatigheid! Vier elke ademtocht!

Dat Richard Says Goodbye toch prettig wegkijkt, is te danken aan hoofdrolspeler Johnny Depp. De acteur bewijst dat hij ook prima zonder de verkleedkist kan die hij voor matige optredens in Murder on the Orient Express, Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge en Alice Through the Looking Glass zo hard nodig leek te hebben. Op ouderwets guitige en bij vlagen aandoenlijke wijze maakt hij de kijker deelgenoot van de laatste zes maanden van Richards turbulente levensreis."

De Volkskrant - 2 sterren

"Carpe Diem dus, met Johnny Depp als de olifant in de porseleinkast, die feministes afblaft, jointjes rookt op het keurige gazon van de universiteit en nog even proeft van de herenliefde. Dolle boel! En Richard kan nog zoveel platitudes oprakelen over het omarmen van het leven, hij is en blijft een lul waar de wereld probleemloos zonder kan."

NRC - 3 sterren

"Robin Williams en Julia Roberts gingen Depp voor in de rol van een onorthodoxe leraar in de aangrijpende film Dead Poets Society en het meer voorspelbare Mona Lisa Smile. Kwetsbaarheid binnen een conservatief keurslijf uitte zich in de wisselwerking met de studenten, maar in Richard Says Goodbye spelen de studenten en de boeken die hiertoe zouden inspireren een te kleine rol.

De fysieke aftakeling wordt goed verbeeld door Depp. De knappe cast maakt de film onderhoudend genoeg en in zeldzame momenten met zijn opstandige dochter Olivia en loyale vriend Peter laat Brown zijn onaantastbaarheid gaan. Jammer dat regisseur Wayne Roberts de beschermde omgeving van de universiteit en de weldadige cocktailuurtjes van de geprivilegieerde elite daar niet een grondiger vaarwel heeft gegeven."

Parool - geeft geen sterren

"Richard is ingedut als professor op een elitaire universiteit, zit vast in een liefdeloos huwelijk en wordt openlijk geminacht door zijn lesbische tienerdochter. Tot zover weinig wat overeenkomt met het rock-’n-rollimago van branieacteur Depp.

Maar dan krijgt Richard te horen dat hij stervende is, en gooit hij het roer om. Hij weigert de behandeling en vertelt niemand dat hij ziek is, maar gaat wel elke dag leven alsof het zijn laatste is. Wat in zijn geval betekent: volop experimenteren met seks en drugs, zijn luie studenten eens goed de waarheid vertellen en de man die een affaire heeft met zijn vrouw te grazen nemen. En zo belichaamt Richard ineens exact het imago van de aan lager wal geraakte vrijbuiter dat ook Depp tegenwoordig aankleeft.

Geen perfecte film, maar wel een interessante, vooral dankzij Depp. Dat we meeleven met de volstrekt narcistische en egocentrische hoofdfiguur van de film is volledig aan hem te danken. Hij lijkt de rol bijna slaapwandelend te spelen, maar die nonchalance sluit perfect aan bij de onverschilligheid die Richard bij alles voelt (of veinst) nadat hij zijn doodvonnis heeft gekregen. Nu maar hopen dat de film geen vaarwel betekent voor Depp."

