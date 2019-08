Actrice Olivia Wilde neemt de regie van de psychologische thriller Don't Worry, Darling voor haar rekening, meldt Variety woensdag.

De film, die over een ongelukkige huisvrouw in de jaren vijftig zal gaan, is het derde filmproject dat Wilde zal regisseren.

De actrice deed eerder de regie van de komische film Booksmart, die op dit moment in de Nederlandse bioscopen draait.

Wilde zal eveneens een nog ongetitelde film voor Universal Pictures regisseren. Voor beide films werkt ze opnieuw samen met Booksmart-scenarioschrijfster Katie Silberman.

Wilde speelde eerder rollen in de series House, Portlandia en Vinyl. Ook was ze te zien in de films Life Itself, The Next Three Days en Cowboys & Aliens.