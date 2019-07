Tygo Gernandt en Egbert-Jan Weeber spelen de hoofdrollen in de nieuwe film De Piraten van Hiernaast.

Gernandt speelt gemenerik Knokige Krelis en Weeber kruipt in de huid van kapitein Hector Donderbus. De acteurs waren eerder samen te zien in Van God Los. De film wordt geregisseerd door Pim van Hoeve.

De opnamen van De Piraten van Hiernaast, waarvoor een piratenschip van 10 meter hoog werd gebouwd, zijn vorige week begonnen. De film moet in het voorjaar of de zomer van 2020 in de bioscopen verschijnen.

De Piraten van Hiernaast is een verfilming van de boekenreeks van Reggie Naus. "Ik ben heel erg blij met de filmplannen en de fantastische acteurs die de rollen gaan vertolken", zegt Naus in een reactie. "Ik ben een groot filmfan en verheug me erop mijn piraten op het witte doek te zien."

Naast Gernandt en Weeber hebben onder anderen David Lucieer, Nyncke Beekhuyzen en Ilse Warringa een rol in de film.