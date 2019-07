Shannen Doherty heeft besloten in de serie BH90210 een eerbetoon te brengen aan de onlangs overleden acteur Luke Perry, schrijft BBC News dinsdag. De nieuwe reeks is een reboot van de serie Beverly Hills, 90210.

De actrice stond in eerste instantie niet te springen om haar rol als Brenda Walsh voort te zetten, maar veranderde van gedachten toen Perry in maart op 52-jarige leeftijd overleed. Dit gebeurde vijf dagen nadat hij een beroerte had gekregen.

"Ik wil hem graag eren en de herinnering aan hem levend houden. Daarbij hoort alles wat hij voor het publiek, zijn fans en ons heeft betekend", zegt Doherty tegen Entertainment Tonight.

"Ook vind ik het belangrijk om met de andere acteurs uit de serie bij elkaar te komen. Perry speelde een van de belangrijkste rollen van Beverly Hills, 90210."

Doherty speelt ook een rol in Riverdale, een ander project waar Perry bij betrokken was. Haar deelname aan deze serie ziet ze ook als een eerbetoon aan de acteur.

In de zesdelige serie BH90210 spelen de personages uitvergrote versies van zichzelf. De eerste aflevering is in Nederland op 8 augustus bij FOX te zien.