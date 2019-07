Marvel is na fase vier, waarin verschillende films en series uitkomen, waarschijnlijk nog niet klaar. "We hebben nog zesduizend personages klaarliggen", zegt de uitvoerend producent van de superheldenfilms tegen The Hollywood Reporter.

"Er komt nog zoveel meer Marvel aan", zegt producent Victoria Alonso. "Kinderen zullen voor altijd deze verhalen vertellen."

Marvel werkt in Phases (fases): films worden los van elkaar uitgebracht, maar de gebeurtenissen hebben effect op de verhaallijnen van andere films binnen diezelfde 'fase'.

De aankomende films zijn onderdeel van fase vier. In totaal worden er in deze fase vijf films en vijf series uitgebracht.

'De hele tijd hetzelfde doen, is geen optie'

Volgens Alonso ligt het niveau van de films hoog. "Als we geen goede film maken, dan ligt dat aan ons. De interne druk die wij ervaren, is veel groter dan de media en fans ons meegeven", meent de producent.

"We proberen dingen anders te doen, zelfs al gaat het maar om een klein verschil. We nemen daarmee een risico. De hele tijd hetzelfde doen, is geen optie."

De eerstvolgende Marvel-film die uitkomt is Black Widow, die op 1 mei in 2020 verschijnt. Scarlett Johansson speelt hierin de hoofdrol. "Dit wordt de beste film tot nu toe", belooft Alonso.