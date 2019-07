Georgina Verbaan, Abbey Hoes en Eelco Smits hebben de hoofdrollen in de boekverfilming van Buiten is het feest, een roman van Arthur Japin.

Jelle Nesna, die eerder Carmen van het Noorden maakte, zal de film gaan regisseren. Het scenario is een vrije bewerking van het boek.

De opnames van de film starten in half augustus en moeten begin oktober klaar zijn.

Buiten is het feest gaat over zangeres Sonne (Hoes), die na de onverwachte dood van haar zus haar nichtje in huis neemt. Om haar te beschermen voor haar biologische vader (Smits), die de voogdij eist, wordt ze gedwongen te vertellen over haar familiegeschiedenis.

Buiten is het feest moet in 2020 in de bioscoop verschijnen.