De Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino heeft het beste openingsweekend in zijn carrière beleefd. Zijn nieuwe film Once upon a Time in Hollywood bracht dit weekend in de VS 40 miljoen dollar (36 miljoen euro) in het laatje, meldt The Hollywood Reporter.

Dat is twee miljoen dollar meer dan Tarantino's film Inglourious Basterds uit 2009. Django Unchained, die in 2012 uitkwam, staat op de derde plek met 30 miljoen.

Distributeur Sony schatte eerder in dat Once upon a Time in Hollywood ook 30 miljoen zou opleveren in het eerste weekend.

De nieuwe film van Tarantino, met hoofdrollen voor onder anderen Brad Pitt, Margot Robbie en Leonardo DiCaprio, heeft volgens The Hollywood Reporter 90 miljoen dollar (80 miljoen euro) gekost en is daarmee de duurste film die de Amerikaanse filmmaker ooit heeft gemaakt.

Het is echter ook de eerste film van Tarantino die zonder financiële hulp van de omstreden producent Harvey Weinstein tot stand is gekomen.

De film gaat over een acteur en diens stuntman die op hun retour zijn en in aanraking komen met de sekte van Charles Manson. Once upon a Time in Hollywood is vanaf half augustus in Nederland te zien.