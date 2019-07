De John Wick-televisieserie The Continental, een spin off van de John Wick-films, wordt een prequel. Dit schrijft het Britse muziektijdschrift NME.

Het is nog niet bekend wanneer de serie precies zal verschijnen omdat de productie nog in volle gang is. Dit zal waarschijnlijk na de film zijn, die in mei 2021 uitkomt. Het is ook nog onzeker of de hoofdrolspeler van de films, Keanu Reeves, in The Continental te zien is. Hij is echter wel betrokken bij het productieproces volgens regisseur Chad Stahelski.

John Wick is een actiefilm die gaat over een man die op zoek is naar de moordenaars van zijn puppy. De hond is het laatste cadeau dat hij kreeg van zijn overleden echtgenote. In de film zoekt Wick onderdak in het Continental Hotel, een toevluchtsoord voor moordenaars. In het hotel zelf mogen geen mensen vermoord worden.

De serie speelt zich af in de tijd voordat 'The Continental' een prominente verblijfplaats werd voor mensen uit de criminele onderwereld. Volgens Hirschberg biedt de serie "een frisse kijk" op het mysterieuze hotel en op hoe het een belangrijke plek heeft gekregen in het John Wick-universum.

"De ideeën en de uitvoering van de serie zijn heel anders dan de films, maar ze zullen wel verbonden zijn met het John Wick universum", zegt Stahelski.