Russi Taylor, de vrouw die dertig jaar lang de stem van Minnie Mouse insprak, is vrijdag overleden op 75-jarige leeftijd. Dit heeft Walt Disney bekendgemaakt, meldt Variety.

"Minnie Mouse is met het overlijden van Russi Taylor haar stem verloren. Voor meer dan dertig jaar werkten Minnie en Russi samen om miljoenen mensen te entertainen," zei Bob Iger, voorzitter van Disney. "We zijn heel erg dankbaar voor Russi's talent."

"Het was een voorrecht om haar te kennen en een eer om met haar te werken. We halen kracht uit het feit dat haar werk nog vele generaties zal vermaken en inspireren. Russi wordt heel erg gemist en onze liefde gaat uit naar haar familie en vrienden, die we veel sterkte wensen."

Naast Minnie Mouse sprak Taylor ook de stem in van Martin in animatieserie The Simpsons. Taylor had een relatie met Wayne Allwine, die de stem van Mickey Mouse insprak. Allwine overleed in 2009.