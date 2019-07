Het aanbod van Netflix is deze week flink uitgebreid. Onder andere horror-klassieker IT, het slotseizoen van Orange is The New Black en een documentaire over Facebook zijn te zien op de streamingdienst.

Horrorliefhebbers kunnen naast IT, een horrorfilm over een clown, een beangstigende film van eigen bodem kijken: Vals. Een tip voor fans van Intouchables is Demain tout commence met Omar Sy. Maar er zijn ook genoeg series te zien.

Series

Orange is the New Black

Piper Chapman (Taylor Schilling) is op vrije voeten in het laatste seizoen van Orange is the New Black en probeert haar weg in de buitenwereld te vinden. Haar vriendinnen moeten ondertussen nog elke dag zien te overleven in de bajes.

Workin' Moms

Vier Canadese moeders proberen hun werk te combineren met de zorg voor hun kinderen. Dit gaat gepaard met veel ups- en downs.

Another Life

Een astronaut gaat samen met haar bemanning op zoek naar de oorsprong van een buitenaards artefact. Dat is echter niet zonder gevaar.

My hotter half

In deze realityserie nemen koppels het tegen elkaar op. Wie kan de mooiste selfie maken?

Fake or Fortune

Fake or Fortune is de Britse variant van het programma Tussen Kunst en Kitsch. Fiona Bruce en Philip Mould zoeken uit of mensen kunst of kitsch te pakken hebben.

Films

IT

In IT wordt een groep kinderen gevolgd, de 'Losers club'. Op een dag wordt het stadje waar zij wonen geterroriseerd door IT. IT neemt onder ondere de gedaante aan van een bloeddorstige clown. De kinderen moeten er alles aan doen om IT te verdrijven. In september komt het vervolg van IT uit.

I am Legend

In deze postapocalyptische thriller probeert een wetenschapper een middel tegen kanker te verzinnen door het mazelenvirus aan te passen. Het gevolg is echter dat er een virus ontstaat dat zich heel snel verspreidt. Bijna alle mensen die het virus krijgen, gaan dood.

Vals

In deze thriller gaan vier schoolvriendinnen op een tripje naar de Ardennen. Wanneer een van hen verdwijnt, zijn ze in een regelrechte nachtmerrie beland. De film is gebaseerd op een boek van Mel Wallis de Vries.

Demain tout commence

In deze film speelt Omar Sy, bekend van Intouchables, een levensgenieter. Hij komt erachter dat hij vader is van een drie maanden oude baby genaamd Gloria. Er ontstaat al snel er een warme band tussen vader en dochter. Maar dan komt zijn ex om de hoek.

Detroit

Deze drama speelt zich af tijdens de rassenrellen van 1967 in Detroit. Een aantal Afro-Amerikanen wordt gedood door schietgrage agenten. Een beveiliger ziet het bloedbad gebeuren en komt hierdoor in de problemen. Detroit is gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Documentaire

The Great Hack gaat over het Cambridge Analytica-schandaal. Hierin zijn de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers gebruikt om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De documentaire laat zien wat er gebeurt met persoonlijke data die worden overgedragen aan sociale media.