Actrice Meryl Streep wordt beloond voor haar acteerprestaties met de TIFF Toronto Tribute Award. Dit meldt Variety. De prijs wordt uitgereikt op het Toronto Filmfestival in september.

"Meryl Streep is ongetwijfeld een van de meest getalenteerde en veelzijdige acteurs van haar generatie," zei co-organisator Joana Vicente in een statement. "Haar enorme bijdrage aan de filmindustrie begon al vroeg. Streep wist keer op keer feilloos tijdloze personages neer te zitten."

Streep wordt door het Filmfestival onder andere geprezen voor haar rollen in The Deer Hunter, Kramer vs. Kramer, Sophie's Choice, The Devil Wears Prada en The Post. De actrice krijgt de award op het Tribuut Gala op 9 september in Fairmont Royal York.

De komende weken worden meerdere winnaars aangekondigd.