Filmstudio Universal zou de makers van de langlopende detectiveserie Columbo bijna 77 miljoen dollar (ruim 69 miljoen euro) verschuldigd zijn. Dat blijkt uit berekeningen die volgens The Hollywood Reporter zijn gemaakt in opdracht van de rechtbank, voor een zaak die is aangespannen door erfgenamen van de bedenkers van de televisieserie.

De erfgenamen van William Link en Richard Levinson, die Columbo bijna vijftig jaar geleden bedachten, spanden eerder dit jaar een zaak aan. De makers zouden nooit financieel zijn gecompenseerd voor de winst die de show in al die jaren heeft gemaakt, door onder meer uitzendrechten en dvd-verkoop.

De zaak werd in maart voor de rechter gebracht en die stelde dat er niet te lang was gewacht om de claims in te dienen. Een team van accountants kreeg vervolgens de opdracht om te berekenen wat Universal de makers schuldig zou zijn.

De erfgenamen eisten 105 miljoen dollar, een kleine 30 miljoen meer dan het bedrag dat de accountants nu hebben vastgesteld. Een rechter zal binnenkort bepalen of de filmstudio inderdaad 76 miljoen dollar is verschuldigd aan de erfgenamen van de twee makers. Het is niet bekend wanneer dit bekend wordt gemaakt.

Columbo beleefde in 1971 zijn première en werd tot 2003 uitgezonden. De serie draait om detective Columbo, een rol van acteur Peter Falk, die in elke aflevering een moord moet oplossen.

De serie werd in Nederland uitgezonden door de AVRO en ook herhaald door RTL 4, RTL 8 en SBS6.