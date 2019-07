Er komt een vierde reeks van de dramaserie The Handmaid's Tale, die in Nederland te zien is via Videoland. De makers van de show hebben dit vrijdag aangekondigd tijdens het Television Critics Association-evenement in Los Angeles, meldt Deadline.

Wanneer het vierde seizoen wordt uitgezonden, is nog niet bekend. De derde reeks wordt momenteel uitgezonden en ging begin juni in première.

De serie, die draait om een dystopisch Amerika waarin vrouwen als eigendommen worden beschouwd, is in Amerika te zien via het Amerikaanse Hulu. Volgens de streamingdienst is The Handmaid's Tale de meest bekeken serie op het platform.

Het eerste seizoen van The Handmaid's Tale won acht Emmy Awards, waaronder die voor beste dramaserie. Hoofdrolspeelster Elisabeth Moss (Mad Men) won de Emmy voor beste actrice in een dramaserie. Naast Moss zijn onder meer ook Gilmore Girls-actrice Alexis Bledel en Joseph Fiennes te zien.

Voor de komende uitreiking van de Emmy's heeft de serie elf nominaties in de wacht gesleept.

Ook Netflix-animatie Big Mouth krijgt nieuwe seizoenen

Tevens werd vrijdag bekendgemaakt dat de animatieserie Big Mouth minstens drie nieuwe seizoenen krijgt. Momenteel zijn er drie reeksen van de serie te bekijken via Netflix.

De makers van de animatie hebben ook een overeenkomst gesloten met de streamingdienst om meer animatieseries en ook een -film te maken.