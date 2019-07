Naast Bram van der Vlugt zijn ook Pierre Bokma en Carly Wijs te zien in de Rundfunk-film van Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde.

Van Kalmthout en Van de Velde vertolken zelf de hoofdrollen in de absurde komedie, waarvan de opnamen deze week zijn begonnen. Ook schreven zij het scenario. De film moet in het voorjaar van 2020 gaan draaien.

RUNDFUNK: JACHTERWACHTER gaat over een hardwerkende wachtopzichter, die in zijn eentje een camping runt. De komst van een aan lager wal geraakte ex-wereldster lijkt in eerste instantie een zegen, tot blijkt dat hij op de vlucht is voor gevaarlijke criminelen.

De absurdistische serie Rundfunk, eveneens gemaakt door Van Kalmthout en Van de Velde, was in 2015 voor het eerst te zien op televisie. Bokma speelt daarin de rol van de strenge leraar meneer Heydrich. In de Rundfunk-film heeft hij een andere rol.