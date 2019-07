Sinds vrijdag is op Netflix het zevende en laatste seizoen van Orange Is the New Black te zien. Maar wat is er tot nu toe allemaal gebeurd met de gevangenen van Litchfield?

Let op: dit bericht kan spoilers bevatten.



Orange Is the New Black is, samen met House of Cards, de eerste eigen serie van Netflix. Sinds de release van het eerste seizoen in 2013 is het een van de meest succesvolle series van de streamingdienst ooit. Zo'n 105 miljoen kijkers op de wereld hebben weleens een aflevering gezien.

Gebaseerd op de gelijknamige memoires van Piper Kerman, volgt de serie Piper Chapman (Taylor Schilling), die wegens het witwassen van met drugssmokkel verdiend geld veroordeeld wordt tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ze komt terecht in de vrouwengevangenis Litchfield Penitentiary, waar ze geconfronteerd wordt met vrouwen uit allerlei lagen van de bevolking.

Zes seizoenen lang wordt de kijker tijdens de serie meegenomen in het gevangenisleven, waar het eten vies is, de bewakers corrupt zijn en volop drugs gedeald wordt. Ook wordt er in elke aflevering door middel van flashbacks een inkijkje gegeven in het verleden van een van de gevangenen.

Eerste paar seizoenen geven inkijkje in gevangenisleven

De eerste paar seizoenen van Orange Is the New Black geven vooral een inkijkje in het gevangenisleven, en daarin voert humor vaak de boventoon. Dit verandert als gevangene Poussey Washington (Samira Wiley) om het leven komt door een hardhandige actie van een beveiliger.

De verhaallijn heeft een actuele aanleiding, aangezien Black Lives Matter ten tijde van het schrijven grote bekendheid kreeg. Deze beweging stelt politiegeweld in de Verenigde Staten, waarbij vermoed wordt dat huidskleur een rol speelt, aan de kaak. De makers van de serie maken op de dag dat seizoen zeven in première gaat bekend dat er een fonds is opgericht dat de naam van Poussey draagt. Het fonds gaat met acht goede doelen werken aan het verbeteren van de situatie van vrouwen binnen de gevangenismuren en tijdens het herintreden in de maatschappij.

Het vijfde, opvallend grimmige, seizoen van de serie wordt in zijn geheel gewijd aan een opstand in de gevangenis, die na de dood van Poussey uitbreekt. De woedende gevangenen nemen de macht over en bedreigen de bewakers, alvorens ze op te sluiten.

Nadat in de laatste aflevering een bewaker neergeschoten wordt door iemand van het arrestatieteam dat de gevangenis binnenstormt, worden de gevangenen weggeleid in handboeien.

De cast tijdens de première van het laatste seizoen. (Foto: BrunoPress)

In zesde deel worden gevangenen overgeplaatst

In het zesde deel van de serie worden de gevangen overgeplaatst en verspreid over verschillende gevangenissen. Taystee (Danielle Brooks) wordt vanwege haar grote rol in het onderhandelen bij de opstand en de valse bekentenissen van medegevangenen beschuldigd van de moord op de bewaker en veroordeeld tot levenslang.

De laatste aflevering eindigt met Pipers bruiloft en vrijlating. Voor Blanca (Laura Gómez) loopt het seizoen minder goed af: ze wordt bij haar vrijlating direct opgepakt door de Amerikaanse immigratiedienst.

Op 26 juni verscheen de langverwachte trailer van het zevende seizoen van de serie. De gevangenen zijn nog steeds bezig met de nasleep van gevangenisopstand. Taystee moet leren omgaan met haar levenslange gevangenisstraf en Piper probeert haar weg te vinden in een wereld buiten de gevangenis, terwijl haar vrouw Alex nog steeds vastzit.

De laatste dertien afleveringen van Orange Is the New Black zijn vanaf nu op Netflix te zien.