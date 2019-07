De komedieserie Will & Grace loopt na elf seizoenen ten einde. De laatste reeks afleveringen wordt in 2020 uitgezonden door NBC, meldt The Hollywood Reporter.

De serie rond beste vrienden Will en Grace eindigde in 2006 na acht seizoenen, maar in 2016 werd besloten nieuwe afleveringen te maken. In 2017 en 2018 verschenen het negende en tiende seizoen.

De makers zeggen in overleg met de cast te hebben besloten het na elf seizoenen voor gezien te houden. "Drie seizoenen en 52 afleveringen later zijn we nog trotser op iets waarvan we nooit hadden gedacht dat we het nog een keer mochten doen", aldus Max Mutchnick, David Kohan en Jimmy Burrows in een verklaring.

Will & Grace werd dertig keer genomineerd voor een Golden Globe en won achttien Emmy Awards.