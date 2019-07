Jennifer Lopez gaat een drugsbazin spelen in de film The Godmother. Ook gaat ze aan de slag als producent van de film en is er de mogelijkheid dat ze haar regiedebuut gaat maken, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

The Godmother draait om het levensverhaal van drugsbazin Griselda Blanco, dat eerder al eens is verfilmd. In de film Cocaine Godmother had Catherine Zeta-Jones de hoofdrol.

Lopez hoefde niet lang na te denken toen ze de rol aangeboden kreeg. "Ik was altijd al gefascineerd door het verhaal van Griselda Blanco en greep de mogelijkheid om haar te spelen dan ook direct aan", stelt ze. "Ze heeft alles wat je zoekt in een dynamisch personage om een verhaal te vertellen; berucht, ambitieus, achterbaks en koud", aldus Lopez.

Lopez, die op 24 juli haar vijftigste verjaardag vierde, is vanaf september in de film Hustlers in de bioscoop te zien. Dit verhaal gaat over vrouwelijke strippers die naar manieren zoeken om meer geld te verdienen. Hierin speelt ze samen met onder anderen rapper Cardi B en zangeres Lizzo.