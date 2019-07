Daan Schuurmans heeft een rol in Adults in the Room, de Frans-Griekse verfilming van het gelijknamige boek van Yanis Varoufakis, bevestigt zijn management donderdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van het AD.

Het verhaal van de film draait om de financiële crisis in Griekenland en speelt zich af 2015.

De 47-jarige Schuurmans vertolkt de rol van Jeroen Dijsselbloem, die destijds Eurogroepvoorzitter was en met Griekenland onderhandelde over de schuldencrisis waar het land mee kampte.

Adults in the Room zal in première gaan op het Venice International Film Festival in Venetië, dat plaatsvindt van 28 augustus tot 7 september.