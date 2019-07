Vanaf donderdag is Midsommar in de bioscoop te zien. De nieuwe horrorfilm speelt zich af in het lange daglicht van de Zweedse zomer. De Nederlandse pers is enthousiast over de griezelfilm van Ari Aster, die vorig jaar Hereditary uitbracht. Een overzicht van de recensies uit de kranten.

de Volkskrant - 5 sterren

"Van zijn grote inspirator Ingmar Bergman, specialist in het ontleden van de menselijke psyche, schuift Aster vervolgens voor het merendeel van zijn film richting het terrein van de folkhorror à la The Wicker Man. Voorname ingrediënten: een gezelschap angstaanjagend opgewekte, in het wit geklede Zweden, een gekooide beer, diverse psychedelica, bloementooien, dans en erger, bij elkaar gebracht in rituelen die je als toeschouwer het gevoel geven zelf deel te nemen."

"Asters ambities reiken ver - in feite is de hele film vanaf Zweden te bekijken als de abstracte verbeelding van een groot break-updrama - en dat betaalt zich uit, voor wie zich mee laat voeren in de concessieloze en onvoorspelbare trip die de film bewerkstelligt tenminste. Midsommar breekt met Amerikaans puritanisme wat betreft (mannelijk) naakt, schuift onder meer met een onvergetelijke huilscène op sublieme wijze tussen persoonlijke intimiteit en het collectief, vliegt gecontroleerd uit de bocht en stuurt je met wellicht het meest macabere happy end in de filmgeschiedenis in staat van verbijstering weer naar buiten."

NRC - 4 sterren

"Midsommar is schatplichtig aan 'folk horror' over heidendom en hekserij, een uit de jaren zestig stammend genre dat Ari Aster met zijn al even getalenteerde collega Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) doet herleven. Inspiratie biedt vooral cultfilm The Wicker Man uit 1973, waarin de preutse christelijke politieagent Howie op zoek naar een vermist meisje ontdekt dat een Schots eiland in de greep is van een oversekste cultus die aan mensenoffers doet."

"Ook in Midsommar strijdt weerzin met wellust, de vluchtreflex van de buitenstaander met een heimelijk verlangen naar overgave en inwijding. Dat de gasten een rol spelen in het ritueel, is wel duidelijk. Maar wie, wat, hoe?"

"Ari Aster exploiteert in Midsommar listig Amerikaanse huivering over Europa, met zijn oeroude tradities, seksuele vrijheid, collectieve solidariteit en euthanasie. Terwijl hij de anticipatie virtuoos opschroeft van unheimlich via onthutsend naar macaber, behoudt het Zweedse zomerkamp een naar soort bekoring. In Hereditary verscheurt een sekte een kerngezin, hier werpt het zich op als pervers alternatief. Je wordt onderhand toch wel nieuwsgierig naar de familie van Ari Aster."

De Telegraaf - 3 sterren

"Wie zijn horrorklassiekers kent, zal denken aan The Wicker Man. Schrijver-regisseur Ari Aster (Hereditary) verweeft het thema van een eeuwenoude, heidense cultus echter op een heel effectieve manier met een liefdesdrama."

"Actrice Florence Pugh speelt intussen een glansrol als de labiele Dani, die haar nachtmerrie bij klaarlichte ergens ook omarmt. Jammer alleen dat Asters bloedserieuze benadering - mede door de lijvige speelduur van 2,5 uur - ook onbedoeld de lachlust opwekt."

AD - 5 sterren

"Wat de film zo bijzonder maakt, is de serene rust die de scènes uitstralen. Poëtische en vreedzame beelden domineren. Maar duidelijk is dat het allemaal schone schijn is, het wachten is op de ontlading."

"Hoewel hier duidelijk naartoe wordt gewerkt, heeft Aster toch enkele pijnlijke verrassingen in petto die zijn bedaard ogende film de werking van een mokerslag op het achterhoofd geven. Vaststaat dat deze regisseur in de gaten gehouden moet worden. Wie twee van dergelijke stijlvolle horrorverhalen kan bedenken, verdient alle vrijheid als filmmaker."

Trouw - 4 sterren

"Aster is een virtuoos verteller en leidt de kijker met een ijzeren logica naar de onvermijdelijke ondergang van de personages. Je voelt precies waar het heen gaat en toch kijk je met groeiende verbazing naar de horror die zich voor je ogen ontvouwt, terwijl de bloemen nog nooit zo mooi hebben gebloeid."

