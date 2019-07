Van zijn eerste verschijning in Floris tot een van zijn latere rollen in De Heineken Ontvoering: Rutger Hauer werd op handen gedragen door Nederlanders. Maar ook de Amerikaanse pers schreef regelmatig lovend over de acteur die vrijdag op 75-jarige leeftijd overleed. Een overzicht van recensies door de jaren heen.

The New York Times in 1979 over Soldaat van Oranje

In het op feiten gebaseerde Soldaat van Oranje, geregisseerd door Paul Verhoeven, speelt Hauer de verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema. Het oorlogsdrama werd onder meer genomineerd voor een Golden Globe.

The New York Times: "Soldaat van Oranje is misschien geen geweldige kunst, maar het is wel een goed verhaal. En de combinatie van Verhoevens prettig ouderwetse manier van vertellen en de onverwacht broze uitvoering van Hauer, zorgt voor een vlot tempo."

"Hoewel het scenario hem alle kans geeft om een matinee-idool te worden, toont Hauer weinig interesse in zichzelf schattig maken, en dat is op zichzelf al intrigerend. Zijn Erik is een ijdele, arrogante en sluwe aristocraat, in staat tot moed wanneer daarom gevraagd wordt, maar geenszins gretig om zijn nek te riskeren. Een temperamentvolle en complexe kerel."

People in 1981 over Nighthawks

Met de thriller Nighthawks maakte Hauer zijn debuut in de Verenigde Staten. Hij speelt een internationale terrorist waar tegenspeler Sylvester Stallone als agent jacht op maakt.

People: "Voordat Rutger Hauer er was, bestond Nederlandse import meestal uit bloembollen en bier, nooit kaskrakerhunks. Hoewel hij al bijna een decennium de Robert Redford van de kleine Nederlandse filmindustrie is, breekt de exotisch noordse Hauer nu explosief door de dijk met de Amerikaanse thriller Nighthawks."

The New York Times in 1981 over Nighthawks

"Vooral Hauers terrorist is een scherp geschreven personage dat een drijvende kracht is binnen de film. Sadisme en bloedeloosheid zijn z'n enige twee duidelijke karakteristieken, en toch is hij constant memorabel. 'Je gaat naar een beter leven', zegt hij herhaaldelijk tegen z'n slachtoffers. (...) Hauer is zo glad duivels, Stallone zo ruig en woedend, dat hun antagonisme fysiek werkt."

The New York Times in 1982 over Blade Runner

Het futuristische Blade Runner gaat over een speciale agent, gespeeld door Harrison Ford, die de opdracht heeft gekregen om een groep zeer menselijke robots op te sporen en uit te schakelen. Hauer speelt een van deze 'replicants'.

"Ford is (...) een enigszins kleurloze held: hij verdwijnt te makkelijk in de sombere achtergrond. Hij wordt vaak van het doek gespeeld door Rutger Hauer, die zich in deze film en in Nighthawks lijkt te specialiseren in boosaardige rollen. Hauer is hier behoorlijk koelbloedig, maar er zit iets bijna humoristisch aan zijn smerigheid. Hoe het ook mag zijn, hij is met afstand de meest uitbundige acteur in een film die bewust wordt bevolkt door machines."

The Los Angeles Times in 2013 over Il Futuro

In de thriller Il Futuro worden twee Chileense tieners geronseld om het fortuin van een oude filmster te stelen. Hauer is te zien als deze oud-Mr. Universe, Manuela Martelli speelt de jonge Bianca die hem moet zien te verleiden.

The Los Angeles Times: "Een verleidelijk ondoorzichtige pas de deux wordt prachtig gerealiseerd dankzij de complex stoïcijnse Martelli en een meesterlijk grillige, geplaagde Hauer."

