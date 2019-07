Acteur Rutger Hauer overleed op 19 juli na een kort ziekbed, bevestigt zijn familie op woensdagavond na de besloten uitvaart. Collega's uit de filmwereld reageren massaal op het overlijden van Hauer.

De acteur brak in Nederland eind jaren zestig groots door toen hij de hoofdrol vertolkte in de serie Floris. In de jaren zeventig volgden succesvolle films als Turks Fruit en Soldaat van Oranje waarna Hauer zich op een carrière in Hollywood richtte.

Paul Verhoeven: 'Ik ben mijn alter-ego verloren'

Hauer werkte voor zijn grootste Nederlandse successen samen met regisseur Paul Verhoeven. Verhoeven laat in een reactie aan RTL Boulevard weten dat hij met Hauer "zijn alter-ego is verloren" en hem "vreselijk gaat missen". "Er zijn mensen van wie de aanwezigheid in je leven zo vanzelfsprekend is dat je je niet kan voorstellen dat het opeens afgelopen is", reageert hij.

"Ik herinner mij alleen maar mooie dingen, ook al waren er echt weleens spanningen. Maar dat hoort erbij. Bij elke film dacht ik: welke rol kan Rutger dit keer spelen?" Verhoeven besluit: "Ik ben vooral heel droef dat hij er niet meer is."

Monique van de Ven: 'We zijn altijd bevriend gebleven'

Monique van de Ven, Hauer's tegenspeler in de film Turks Fruit laat ANP in een eerste reactie weten het niet te kunnen bevatten dat Hauer er niet meer is. "Hij heeft 47 jaar deel uitgemaakt van mijn leven. Na het grote succes van Turks Fruit zijn we altijd bevriend gebleven. We waren niet verliefd, maar toch spatte onze liefde van het doek, zoals hij dat altijd zo mooi omschreef", aldus Van de Ven.

Eddy Terstall: 'Een van de meest iconische filmsterren'

Filmmaker Eddy Terstall, die onder meer de film Simon maakte, noemt het overlijden van Hauer een "shock". "Het is een aardige vent, ik heb hem een paar keer ontmoet", vertelt hij in gesprek met NU.nl. "Het is een van de meest iconische filmsterren die er zijn. Hij had de kop er voor, hij had de ogen, het charisma, het was een grote aanwezigheid."

Terstall wilde graag nog eens met Hauer samenwerken. "Als filmmaker is dat een acteur die je een keer geregisseerd wil hebben. Je richt de camera op hem en er gebeurt wat." De regisseur had de acteur op het oog voor een rol in een serie die hij momenteel maakt. "We zaten samen in een jury voor een filmprijs en toen zei ik: ik heb een leuk idee voor je en hij zei: Leuk, laat maar weten. Dat gaat er helaas niet meer van komen."

Filmmaker Martin Koolhoven heeft ook nooit met Hauer mogen werken, maar benadrukt diens grote invloed op de Nederlandse cinema in een reactie aan NU.nl. "Hij is de grootste Nederlandse acteur die er ooit is geweest." Koolhoven noemt Hauer de enige echte held in de Nederlandse film door zijn rol in Soldaat van Oranje en prijst zijn optreden in Blade Runner. "Het is een geniale rol en hij speelt fantastisch. Hij levert daar één van de beste sterfscènes ooit", aldus Koolhoven.

'Nederland is zijn enige echte grote filmacteur verloren'

Filmproducent Rob Houwer werkte met Hauer aan vier films waaronder Turks Fruit en Soldaat van Oranje. "Nederland is zijn enige echte grote filmacteur verloren", stelt hij. "Ik wil niemand tekortdoen, maar Rutger was de grootste filmster die we ooit hebben gehad in Nederland."

Directeur Silvia van der Heiden van het Nederlands Film Festival sluit zich daarbij aan en noemt hem een acteur "van ongekend formaat en van bijzonder groot belang voor de Nederlandse film". ""Zodra Rutger in beeld verscheen, kon je niet anders dan naar hem blijven kijken. Hij was zoals Paul Verhoeven ooit zei, een magneet op het scherm."

Actrice Carice van Houten laat in een reactie aan RTL weten "geschrokken" te zijn van het nieuws. Van Houten werkte met Hauer aan de film Black Butterflies waar ze de rol van Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker vertolkt, terwijl Hauer haar vader speelt. "Het was een grote eer om met hem te werken. Het was een bijzondere snuiter", aldus Van Houten.

Jeroen Krabbé: 'Hij was een groot acteur en einzelgänger'

Jeroen Krabbé, met wie Hauer in Soldaat van Oranje speelde, noemt zijn collega een 'groot acteur'. "Hij was geboren voor de camera, de camera hield van hem", aldus Krabbé in een reactie aan ANP. "Hij had een ‘presence’ die je maar zeer zelden bij acteurs ervaart."

In zijn persoonlijke leven was Hauer meer op zichzelf, vindt Krabbé. "het was altijd heel fijn als we elkaar zagen en spraken. Het voelde altijd heel vanzelfsprekend. Maar Rutger was tegelijkertijd niet van de vriendschappen, hij was een einzelgänger."

'Hij heeft ons als jongetjes zoveel laten beleven'

Politiek verslaggever Frits Wester noemt Hauer zijn jeugdheld. "Hij heeft ons als jongetjes zoveel laten beleven", schrijft hij op Twitter.

Dichter Nico Dijkshoorn stelt op het sociale medium een eerbetoon aan Hauer voor. "Door Rutger en Monique rijd je nooit meer met een leeg hart op de fiets door Amsterdam. Morgen allemaal naar de Dam en fluitend over Rokin met geliefde achterop. Voor Rutger."

Regisseur Guillermo Del Toro schrijft lovende woorden over Hauer op Twitter. "Een intense, diepe, eerlijke en charismatische acteur die waarheid, kracht en schoonheid bracht in zijn films", schrijft hij.

Gene Simmons van de band Kiss noemt Hauer een 'gentleman'. "Hij was vriendelijk en medelevend. Condoleances aan zijn familie, vrienden en fans", schrijft hij. Georgina Verbaan noemt het nieuws van Hauer's overlijden 'vreselijk naar' en stelt dat hij te jong is overleden. Pieter van Vollenhoven omschrijft de acteur als een 'bijzondere en innemende man'. "Een man die in je geheugen staat gegrift."