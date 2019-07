In zijn leven maakte Rutger Hauer meer dan honderd films. Hauer, die vrijdag 19 juli op 75-jarige leeftijd overleed, is de Nederlandse acteur met het meeste succes over de grens. Zo won hij onder meer een Golden Globe. Ook in Nederland regende het prijzen gedurende zijn carrière. Hij ontving twee Gouden Kalveren en een Rembrandt Award.

In zijn filmografie prijken Nederlandse klassiekers als Turks Fruit (1973) en Soldaat van Oranje (1977), maar in Hollywood wist hij ook memorabele rollen neer te zetten in films als Blade Runner (1982) en The Hitcher (1986).

Hauer begon zijn carri`ere bij de Amsterdamse toneelacademie en speelde bij de Noorder Compagnie rollen in stukken van onder anderen Shakespeare. Zijn doorbraak bij het grote publiek volgde echter op televisie, als hoofdrolspeler in de serie Floris.

Floris vormde tevens het begin van een nauwe samenwerking met regisseur Paul Verhoeven. Zo maakten ze samen Turks Fruit dat met 3,3 miljoen bezoekers nog altijd de best bezochte film uit de Nederlandse geschiedenis is. Ook in Soldaat van Oranje speelde Hauer onder regie van Verhoeven. De film werd genomineerd voor een Golden Globe en betekende voor Hauer dat hij zijn carri`ere over de grens kon voortzetten. Toch speelde hij in 1980 nogmaals in een Nederlandse film van de hand van Verhoeven; ditmaal Spetters.

Golden Globe voor concentratiekampdrama

Hij stond in 1981 al gelijk tegenover Sylvester Stallone in de thriller Nighthawks. Het jaar erop speelde hij Roy Batty in Blade Runner, dat direct na het uitkomen van de film helemaal geen succes bleek. Pas later kreeg de film de status van cultklassieker en speelde Hauer achteraf daarin misschien wel zijn bekendste internationale rol.

In 1984 verscheen hij samen met actrice Michelle Pfeiffer in Ladyhawke (1984). In 1988 werd zijn internationale succes bekroond met een Golden Globe. Hauer ontving de grote filmprijs voor zijn rol in Escape from Sobibor dat zich afspeelt in een concentratiekamp.

Het succes dat Hauer door de jaren heen behaalde, weerhield hem er echter niet van om rollen in kleine films te blijven aannemen. "Hoe goedkoper de film is, hoe meer geld ze voor mij willen uittrekken", zei hij ooit in een interview met Het Parool. In deze kleinere films nam hij vaak de rol van schurk op zich, wat hem naar eigen zeggen makkelijk afging. "Als slechterik heb je alle vrijheid om te doen wat je wilt. Ik ben niet bang de duistere kanten in mijzelf te zoeken, in tegenstelling tot veel Amerikaanse acteurs."

Persoonlijk door Clooney gevraagd voor rol

Dat Hauer ook indruk heeft gemaakt in Hollywood, blijkt maar weer als George Clooney hem persoonlijk vraagt een rol te spelen in zijn regiedebuut Confessions of a Dangerous Mind (2003), In het door Christopher Nolan geregisseerde eerste deel van de Batman-trilogie, Batman Begins (2005), speelt hij een belangrijke bijrol en datzelfde jaar weet hij ook in Sin City van Roberto Rodriguez en Frank Miller indruk te maken.

Meer recent was Hauer ook nog te zien in twee seizoenen van HBO-serie True Blood, waarin hij de opa van het hoofdpersonage speelt. Hauer speelde dit jaar nog een rol in de serie Porters. Ook moeten er nog enkele titels verschijnen waar de acteur zijn medewerking aan verleende. Zo is hij met Jackie Chan en Arnold Schwarzenegger te zien in de Russisch-Chinese avonturenfilm The Mystery of Dragon Seal: Journey to China te zien en zijn de films Emperor en Break in het post-productiestadium.

Hauer stond er ondanks zijn carrière in Hollywood om bekend dat hij een teruggetrokken bestaan leefde in een dorp in Friesland. Dit veranderde pas enigszins in de laatste jaren toen hij zijn medewerking verleende aan een documentaire. Ook trad hij af en toe in de publiciteit met zijn Starfish Foundation waarmee hij streed tegen aids. Daarnaast zette hij een filmschool op, gaf hij een masterclass voor jonge talenten op het International Filmfestival in Rotterdam en schreef hij een autobiografie.

Rutger Hauer was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.