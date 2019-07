Acteur Rutger Hauer is op vrijdag 19 juli op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn woordvoerder Steve Kenis bevestigt dit nieuws aan Variety.

Hauer is woensdag in besloten kring begraven. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats, het Friese Beetsterzwaag. Dat heeft zijn familie laten weten. Het is niet bekend waar de acteur aan is overleden.

Hauer begon zijn carrière al in de jaren zestig bij de Noorder Compagnie met stukken van onder anderen Shakespeare. In 1969 nam hij de hoofdrol in de serie Floris, geregisseerd door Paul Verhoeven, op zich. In Nederland boekte hij grote successen met de films Turks Fruit en Soldaat van Oranje, eveneens onder regie van Verhoeven, waarna hij ook in Hollywood aan de slag ging.

Verhoeven: 'Ben alter ego verloren'

Verhoeven laat in een reactie weten zijn "alter ego verloren te zijn". "Er zijn mensen van wie de aanwezigheid in je leven zo vanzelfsprekend is dat je je niet kan voorstellen dat het opeens afgelopen is", zegt Verhoeven.

"Rutger was voor mij wat Marcello Mastroianni voor Fellini was, een alter ego. Ik herinner mij alleen maar mooie dingen, ook al waren er echt weleens spanningen. Maar dat hoort erbij. Bij elke film dacht ik: welke rol kan Rutger dit keer spelen?"

Collega Monique van de Ven, de tegenspeler van Hauer in Turks Fruit, is aangeslagen door het nieuws. "Hij heeft 47 jaar deel uitgemaakt van mijn leven", meldt Van de Ven. Na de opnames van de film in 1973 zijn de twee altijd bevriend gebleven. "We waren niet verliefd, maar toch spatte onze liefde van het doek, zoals hij dat altijd zo mooi omschreef."

Hauer won meerdere prijzen tijdens carrière

In 1982 speelde hij in de film Blade Runner, die in eerste instantie geen groot succes werd, maar jaren later pas een status als cultklassieker kreeg. In 1988 won hij een Golden Globe voor zijn bijrol in de serie Escape From Sobibor. In de latere jaren van zijn carrière was hij onder meer te zien in de films Sin City en Batman Begins en had hij een gastrol in de serie True Blood.

Voor zijn prestaties ontving Hauer meerdere prijzen, waaronder een Golden Globe, twee Gouden Kalveren (een voor zijn rol in Turks Fruit en een oeuvre-award) en een Rembrandt Award.

Acteur benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De meest recente rol die Hauer speelde was in de televisieserie Porters. Ook zit hij in het reeds opgenomen project Tonight at Noon, waarin de Nederlander te zien is naast Chiwetel Ejiofor.

Volgens filmsite IMDB stonden er voor Hauer nog zes andere projecten op stapel, waaronder de snookerfilm Break. Hierin speelt de acteur de rol van Ray, de schurkachtige eigenaar van een vervallen snookerhal. De film zou al opgenomen zijn.

Hauer werd in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was vijftig jaar samen met zijn vrouw Ineke Hauer-Ten Cate.

Hauer richtte stichting op

De acteur stond niet bekend om zijn veelvuldige optredens in de media, iets wat tegen het einde van zijn carrière veranderde. Zo werd er in 2006 een documentaire over hem gemaakt getiteld Blond, Blue Eyes, zette hij een filmschool op en ook het Starfish Foundation, een stichting die zich inzet voor aidswezen.

"We zullen de vele onvergetelijke momenten met Rutger altijd blijven koesteren", laat de instelling weten in een verklaring. "Een van zijn laatste wensen was dat Starfish haar strijd tegen aids voortzet, en met de hulp van Ineke zullen we aan deze wens proberen te voldoen en we gaan ons best doen om zijn nalatenschap voort te zetten."