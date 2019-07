Jennifer Lawrence gaat aan de slag als producent voor de verfilming van het boek Mob Girl. De actrice neemt tevens de hoofdrol op zich, meldt The Hollywood Reporter.

Het boek Mob Girl verscheen in 1992 en vertelt het waargebeurde verhaal van Arlyne Brickman, een vrouw die betrokken raakte bij de maffia in New York, maar op latere leeftijd undercover ging voor de FBI. Ze hielp bij het oprollen van de criminele Colombo-familie.

Lawrence neemt de rol van Brickman op zich. De verfilming wordt geregisseerd door Paolo Sorrentino, bekend van de serie The Young Pope en de film Youth. Het is nog niet bekend wanneer de film precies verschijnt en wie er samen met Lawrence in te zien zijn.

Lawrence kondigde in september 2017 aan even geen nieuwe filmprojecten meer aan te nemen, maar begon eerder dit jaar weer met acteren. Ze is momenteel in de bioscoop te zien in de Marvel-film Dark Phoenix. De actrice won in 2013 een Oscar voor Silver Linings Playbook.