Sylvester Stallone, die in de jaren zeventig bij het grote publiek doorbrak met de boksfilm Rocky, heeft er spijt van dat hij destijds niet heeft laten vastleggen dat hij (deels) eigenaar is van de rechten over het personage dat hij heeft bedacht. De acteur laat weten geen enkel eigendomsbelang te hebben over Rocky, die hij in totaal acht keer vertolkte.

De 73-jarige acteur vertelt in gesprek met Variety dat hij dit wijt aan zijn eigen naïviteit, maar ook dat hij door producenten is "voorgelogen". "Er werd me verteld: 'Je wordt betaald, dus waar klaag je over?'"

Achteraf is Stallone hier woedend over, maar hij durfde uit angst toekomstige rollen te verliezen niet tegen de producenten in te gaan. "Ze zeggen weleens dat Hollywood te vergelijken is met iemand die een mes in je rug steekt. Ze proberen het niet eens te verbloemen."

'Nieuwe Rocky-film op komst'

Stallone vertelt in het interview tevens bezig te zijn met een nieuw deel in de Rocky-reeks. Dat draait om een straatvechter die illegaal in de Verenigde Staten verblijft en daar in aanraking komt met Stallone's personage Rocky Balboa. De acteur is momenteel in gesprek over het project, dat hij mogelijk ook gaat schrijven.

Daarnaast is de Amerikaan ook bezig met een prequelserie van Rocky, die mogelijk wordt uitgezonden op een streamingdienst. Details hierover zijn nog niet bekend.

Stallone brak in 1976 door met Rocky, een film die hij zelf schreef. In de veertien jaar daarna kwamen er nog vier vervolgen uit. Met name het vijfde deel werd slecht ontvangen, wat voor een dip in de carrière van Stallone zorgde.

In 2006 keerde hij terug met Rocky Balboa, dat weer een bioscoophit werd. De film werd opgevolgd door de spin-offs Creed en Creed II.