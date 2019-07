Jamie Lynn Spears, de zus van Britney Spears, is in beeld om wederom een rol op zich te nemen in de Nickelodeon-serie Zoey 101. De tienersitcom beleefde elf jaar geleden het slotseizoen en zou een rentree maken op de Amerikaanse televisie.

Volgens TMZ zou Spears met producenten van Nickelodeon in gesprek zijn over een reboot van de serie, maar is er nog niets definitief beklonken.

De entertainmentsite weet te melden dat het hoofdpersonage Zoey in de nieuwe serie inmiddels 28 jaar oud en moeder van een paar kinderen is. Dat geldt ook voor Spears zelf, die eveneens 28 jaar is en moeder is van dochters Ivey en Maddie.

Zoey 101 kwam in 2007 tot een einde toen Spears op zestienjarige leeftijd bekendmaakte zwanger te zijn. Sindsdien heeft ze niet meer in grote producties geacteerd.

Mocht het vervolg op Zoey 101 doorgaan, dan zal de actrice eerst te zien zijn in de Netflix-show Sweet Magnolias. Begin deze maand werd bekend dat de zus van de Amerikaanse zangeres hier een rol in gaat spelen.

Sweet Magnolias gaat over drie hartsvriendinnen, gespeeld door Monica Potter, Brooke Elliott en Heather Headley, in een klein plaatsje in de staat South Carolina. Spears gaat Noreen spelen, een jonge vrouw die na een reeks verkeerde beslissingen probeert een nieuw leven op te bouwen in de kleine stad.