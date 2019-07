Het Nederlandse Film Festival (NFF) heeft de voorselectie van de Gouden Kalveren bekendgemaakt. Onder meer Baantjer het Begin en Niemand in de Stad behoren tot de vijftien films die kans maken op een Gouden Kalf.

Ook Dirty God, God Only Knows, Mijn bijzondere rare week met Tess en Vechtmeisje staan op de longlist die het NFF dinsdag heeft gepubliceerd.

In de categorie lange documentaires maken onder meer Sylvana, Demon of Diva, Devil's Pie - D'Angelo en Erwin Olaf - The Legacy kans.

Vanaf dit jaar wordt de stemprocedure voor de belangrijkste Nederlandse filmprijs aangepast. Het prijzengala had meerdere klachten vanuit de Dutch Academy For Film ontvangen over de hoeveelheid films die ieder lid moest bekijken.

Daarom is er sinds dit jaar aan de categorieën speelfilm en lange documentaire een selectieronde toegevoegd die het stemmen voor een grotere groep stemgerechtigden aantrekkelijker moet maken.

Driekoppige jury selecteert winnaars van televisiedrama

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën korte documentaire, korte film en televisiedrama worden bepaald door onafhankelijke jury's die per categorie uit drie professionals bestaan.

Die procedure wordt al langer toegepast bij de Oscars voor de beste lange documentaire, vertelt NFF-directeur Silvia van der Heiden. In het geval van de Gouden Kalveren worden per stemmer vijftien films willekeurig toegewezen.

Die krijgen vervolgens een cijfer van 1 tot 10. De speelfilms en documentaires met de hoogste notering (vijftien per categorie) komen in de voorselectie. Daaruit komen de nominaties voort.

De winnaars van de Gouden Kalveren 2019 worden op 4 oktober bekendgemaakt.