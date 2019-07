Imanuelle Grives werd afgelopen weekend bij het Belgische festival Tomorrowland opgepakt met een grote hoeveelheid drugs, die volgens de 34-jarige actrice bedoeld was voor de voorbereiding op een film waarin ze een drugshandelaar speelt. Een profiel van de actrice aan de hand van een aantal rollen.

Van Grives is bekend dat ze ver kan gaan voor een rol; zo kwam ze flink aan voor de film Alleen maar nette mensen en leefde ze drie weken op straat voor The Homeless Experience.

Alleen maar nette mensen

Alleen maar nette mensen, de verfilming uit 2012 van het gelijknamige boek van Robert Vuijsje, betekende voor Grives haar doorbraak als actrice. Ze speelde Rowanda, een Surinaamse vrouw uit de Bijlmer die een relatie krijgt met een nette witte jongen uit Oud-Zuid.

Grives kwam 15 kilo aan voor haar rol. "Ik at van alles, als er maar veel calorieën in zaten. Speklapjes als tussendoortje, enzovoort", vertelde ze aan NRC. "Ik was ook benieuwd hoe mijn lijf eruit zou gaan zien. Een voorbeeld voor mij is Robert De Niro, die voor Raging Bull zijn hele lichaam inzette."

Als actrice wil Grives, die een opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening deed en daarna pas het acteervak in rolde, alles geven wat ze kan. "Wat daaraan bijdraagt, ook qua uiterlijk, is meegenomen. Ik ben autodidact, beschik minder over tactieken en technieken, ik acteer puur op mijn intuïtie."

Vechtershart

Ruim twee jaar geleden, toen de actrice te zien was in de serie Vechtershart, probeerden twee mannen op klaarlichte dag bij haar in te breken. "Ik hoorde ze bezig en trok met een ruk de deur open. Ze wisten niet hoe snel ze moesten wegkomen. En in een impuls ging ik achter eentje aan", zei ze tegen het AD.

Grives nam voor haar rol kickboksles en trainde soms met voormalig MMA-vechtster Marloes Coenen. "Ik ben helemaal fan van mijn afhoudtrap, een soort donkey kick, maar dan vooruit. Die heeft die inbreker ook gevoeld. Maar ik kreeg hem niet te pakken. We renden de straat op en opeens drong de situatie tot me door. Iedereen keek naar me, stond ik daar op straat."

Sowieso kan ze slecht tegen onrecht. "Ik handel als er iets gebeurt, dat is mijn aard. Drie mannen die iemand in elkaar schoppen, dat kán niet. Dan doe ik iets, wat dan ook. Ik ben er ook tussen gesprongen toen een man agressief werd naar een vrouw in de metro. De rest keek toe."

Wie is de Mol?

In 2017 deed Grives mee aan Wie is de Mol? "Nadat ik het zelf een paar keer had gezien, was ik overtuigd: als ik er ooit voor word gevraagd, zeg ik meteen ja", zei ze tegen Televizier. "Ik hou van spelletjes, avontuur en uitdagingen, dus dit programma is me op het lijf geschreven."

Ze schopte het uiteindelijk tot de zevende aflevering. "De eerste dag dat we samenkwamen was meteen duidelijk dat ze tien vechters bij elkaar hadden gebracht. Enorme fanatiekelingen die van aanpakken houden, waardoor je het gevoel kreeg: dit wordt geen theekransje."

The Homeless Experience

In hetzelfde jaar zei de actrice 'ja' tegen The Homeless Experience, een programma van de EO waarvoor ze drie weken op straat leefde in Utrecht. Ze mocht alleen de kleren meenemen die ze aanhad, plus een camera, notitieblok en pen. "Ik schoot snel in de survivalmodus: zo pakte ik meteen een stapel tissues bij een eettentje op het station", liet ze weten aan De Telegraaf.

Bij de Utrechtse nachtopvang werd de Rotterdamse Grives geweigerd, maar bij de dagopvang kon ze wel terecht. "Het is een omgeving waar andere regels gelden. Het gaat er heel basaal aan toe, zonder verhulmethodes. Daar ben je prooi of jager. 'Wat heb ik aan jou' geldt er heel sterk."

Deze ervaring leerde haar om bewuster om te gaan met mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. "Haal eens een appel voor iemand, bied een broodje aan of doneer warme kleren bij de daklozenopvang. En zeg ik elk geval goedemorgen terug als je wordt aangesproken."