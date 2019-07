Matt Damon en Ben Affleck gaan weer samen in een film spelen. Het duo, dat een Oscar won voor Good Will Hunting, schreef The Last Duel samen. Ridley Scott (Gladiator) regisseert de film.

Damon en Affleck werkten voor het script van The Last Duel samen met Nicole Holofcener, die een Oscar-nominatie binnensleepte voor haar bijdrage aan het script voor Can You Ever Forgive Me?.

The Last Duel speelt zich af in de veertiende eeuw en gaat over een man die na de oorlog terugkeert naar Frankrijk om te ontdekken dat een goede vriend zijn vrouw heeft verkracht. Zijn vrouw wordt door niemand geloofd, waarna de man aan de koning van Frankrijk vraagt of hij een duel met zijn vriend mag aangaan.

Het is voor het eerst sinds The Martian (2015) dat Damon en Scott samenwerken. Het is nog niet bekend wanneer de opnames van de film van start gaan.