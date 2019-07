Acteur David Hedison is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn management maandag bekendgemaakt. De Amerikaan was onder meer bekend van zijn rol als Felix Leiter in twee James Bond-films.

Hedison is vredig overleden in aanwezigheid van zijn familie, onder wie ook zijn dochters. "We eren het gulle en warme hart van onze vader. Hij bracht overal waar hij kwam humor en vrolijkheid met zich mee. Ook had hij klasse", heeft de familie in een verklaring laten weten.

Volgens zijn familie maakte de acteur de laatste dagen van zijn leven nog grapjes en mocht niemand "rust in vrede" zeggen.

Hedison brak in 1958 door met zijn hoofdrol in The Fly. In 1973 speelde hij Felix Leiter, de bondgenoot van James Bond in Live and Let Die. In 1989 vertolkte hij deze rol opnieuw in License to Kill. In de Verenigde Staten was Hedison vooral bekend van zijn rol in de sciencefictionserie Voyage to the Bottom of the Sea.

Hedisons vrouw Bridget overleed in 2016.