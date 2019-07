Schrijver, acteur en voormalig D66-politicus Boris van der Ham gaat meespelen in het laatste seizoen van Smeris, hebben producent Pupkin en BNNVARA maandag bekendgemaakt.

Het is voor het eerst in vijftien jaar tijd dat Van der Ham weer een rol in een bekende televisieserie te pakken heeft.

Het laatste seizoen zal gaan over een kunstroof die de hoofdpersonages onderzoeken. Van der Ham speelt een man die betrokken is bij de roof. De opnames van Smeris zijn op dit moment in volle gang. Het laatste seizoen van de serie komt in januari 2020 op televisie.

In 2002 speelde Van der Ham in het drieluik De Enclave van Willem van de Sande Bakhuyzen. Ook was hij in 2016 te zien in de musical Ciske de Rat. Tussen 2002 en 2012 zat hij tien jaar lang voor D66 in de Tweede Kamer.