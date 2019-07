Shannen Doherty krijgt een gastrol in een aflevering van Riverdale. In de speciale episode wordt stilgestaan bij de dood van Luke Perry, die drie seizoenen in de serie speelde, meldt CNN.

Perry overleed in maart op 52-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een beroerte.

Doherty zal te zien zijn in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, dat vanaf 9 oktober beschikbaar is. In de aflevering, die Chapter Fifty-Eight: In Memoriam heet, speelt Doherty een "superemotionele rol", zegt producent Roberto Aguirre-Sacasa in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender.

"Toen ze het script had gelezen, zei ze direct ja", vervolgt Aguirre-Sacasa.

'Hij wordt gemist'

Acteurs Perry en Doherty speelden in de jaren negentig jarenlang samen in de legendarische serie Beverly Hills 90210 en werden vervolgens goede vrienden.

Op haar Instagram-pagina laat de 48-jarige Doherty weten zich vereerd te voelen. "De manier waarop de makers van deze serie de herinnering aan Luke koesteren is prachtig. Hij wordt gemist. Vandaag. Morgen. Altijd."