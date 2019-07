Natalie Portman gaat de rol van de vrouwelijke Thor spelen in de Marvel-film Thor: Love and Thunder. De film met een mannelijke en vrouwelijke Thor, draait vanaf het najaar 2021 in de bioscopen.

Portman kreeg dit weekend op Comic-Con in San Diego symbolisch Thors hamer overhandigd van Thor-regisseur Taika Waititi.

In de eerste twee Thor-films speelde Portman de rol van Jane Foster, de vriendin van de superheld.

Chris Hemsworth keert in het vierde deel over de Noorse dondergod terug in de titelrol. Tessa Thompson keert terug in de rol van Valkyrie. Taika Waititi, die ook Thor: Ragnarok voor zijn rekening nam, is wederom de regisseur.