Marvel-baas Kevin Feige heeft in de nacht naar zondag zes films en vier series onthuld die de komende jaren Phase 4, oftewel 'fase 4' van het Marvel Cinematic Universe (MCU) inluiden, schrijft het Amerikaanse mediabedrijf IGN. Alle producties moeten binnen twee jaar te zien zijn, de eerste film verschijnt op 1 mei 2020. Marvel Studios brengt ook haar eerste animatieserie uit en komt met drie televisieseries, allen te zien op streamingskanaal Disney+.

Films binnen een Phase van Marvel worden los gebracht, maar de gebeurtenissen hebben effect op de verhaallijnen van andere films binnen diezelfde 'fase'.

Feige onthulde de filmtitels tijdens Comic Con in de Amerikaanse stad San Diego. Comic Con is een beurs over fantasy, sciencefiction en popcultuur, waar veel acteurs te gast zijn.

De eerste films die uitkomen binnen Phase 4 zijn The Eternals en Black Widow. Laatstgenoemde film verschijnt op 1 mei 2020 en speelt zich naar verwachting af in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

In de film leert men meer over het leven van Avengers-held Natalia Alianovna "Natasha" Romanov, oftewel Black Widow. Actrice Scarlett Johansson neemt opnieuw de plaats in van het personage. (Foto: 123RF)

De superheldenfilm The Eternals is gebaseerd op het gelijknamige stripboek van Jack Kirby, die ook Black Panther en Avengers schreef. In The Eternals gaan "vrijwel onschendbare" superhelden strijden tegen vijandelijke tegenhangers, de 'Deviants'.

Voor de film zijn onder meer Oscar-winnares Angelina Jolie en Game of Thrones-ster Richard Madden gestrikt. De film draait volgend jaar vanaf 6 november in de bioscoop.

Marvel brengt nog eens zeven films en series in 2021

In de herfst van 2020 moet televisieserie The Falcon and the Winter Soldier uitkomen. Liefhebbers van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings moeten wachten tot 12 februari 2021.

In de lente van datzelfde jaar moeten ook televisieserie Loki en film WandaVision uitkomen, laatstgenoemde gaat volgens Feige "diep in het leven van Avengers-mutant Scarlet Witch. De film vindt plaats na de gebeurtenissen in Avengers: Endgame.

Loki gaat juist een stap terug in de tijd en de serie afleveringen laten zien wat Thor-schurk Loki doet voorafgaand aan de gebeurtenissen die leiden tot Avengers: Endgame. De televisieserie is straks te zien op Disney+.

Loki-acteur Tom Hiddleston (Foto: Getty Images)

Op 7 mei 2021 brengt Marvel het vervolg op Doctor Strange. Acteur Benedict Cumberbatch is opnieuw gestrikt voor de hoofdrol en Scott Derrickson heeft weer de regie over de film. De volledige titel luidt Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Volgens Cumberbatch wordt de film "een gezonde mix van humor en actie".

Eerste animatieserie van Marvel 'What If...?' aangekondigd

In de zomer van datzelfde jaar brengt Marvel haar eerste animatieserie naar buiten met als titel: What If…?. Volgens Feige springt Marvel daarmee in een gat dat zijn bedrijf nog niet heeft benut. Een groot deel van de cast uit eerdere succesvolle superheldenfilms neemt deel aan de serie.

De filmmaatschappij bevestigde voor het eerst dat er een televisieserie komt over Avengers-held Hawkeye, de eerste afleveringen zijn te zien in de herfst van 2021 op het streamingskanaal van Disney.

De afleveringen gaan in op het alter ego van Francis "Clint" Barton genaamd Ronin, waarin hij niet zijn boog maar katana's gebruikt.

Feige bevestigt nieuwe Guardians of the Galaxy en Captain Marvel films

De laatste film die Feige aankondigde heeft Blade als titel, gebaseerd op de gelijknamige stripserie uit 1973. In 1998, 2002 en 2004 kwamen er ook al films uit over de vampierjager. In 2006 volgde een televisieserie.

Daarnaast bevestigde Feige dat er een derde film komt in de populaire Guardians of the Galaxy reeks en een tweede Captain Marvel film. Tevens wordt er gewerkt aan een productie rondom the Fantastic Four. Alle drie de films moeten uiteindelijk deelnemen aan Phase 4.