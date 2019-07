Actrice Rose Leslie (32) keert niet terug in het vierde seizoen van de Amerikaanse advocatenserie The Good Fight. Het derde seizoen was haar zwanenzang, zeggen de makers Michelle en Robert King volgens TVLine op Comic-Con in San Diego.

Leslie maakte vanaf de start van de serie deel uit van de cast, maar haar personage Maia Rindell past niet langer in de verhaallijnen.

Het vierde seizoen van The Good Fight bestaat uit tien afleveringen en verschijnt volgend jaar. In Nederland staan de drie seizoenen van de serie op Videoland.

Leslie is getrouwd met Game of Thrones-ster Kit Harington. Ze ontmoette hem op de set van de populaire serie waarin ze tot 2014 te zien was als het personage Ygritte. Ook speelde de actrice een vaste rol in Downton Abbey.