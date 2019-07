Deze week verschenen er niet buitengewoon veel nieuwe series en films op Netflix, maar toch valt er weinig te klagen. We zien onder meer een nieuw seizoen La casa de papel, Queer Eye én hitcomedy Easy A.

Een groot deel van Nederland heeft zomervakantie en Netflix laat de teugels qua nieuw aanbod ook een beetje vieren. Er verschenen deze week niet bijzonder veel nieuwe films en series, maar de streamingdienst brengt wel een paar krakers!

Series

La casa de papel

Het team van de professor beroofde in de eerste twee seizoenen van La casa de papel de Koninklijke Munt in Madrid, en leeft sindsdien een teruggetrokken bestaan. De Spaanse overheid is niet van plan de brutale overvallers van hun centen te laten genieten, en begint een meedogenloze klopjacht op de criminelen. Als ze de gangster Rio gevangennemen en martelen, smeedt de professor een nieuw plan om hem te bevrijden.

Het langverwachte derde seizoen van La casa de papel is de grootste release van deze week.

Queer Eye

De 'Fab Five' delen hun stijltips en levenswijsheden met Amerikanen die door tegenslag, depressie of een groot verlies moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Er wordt veel gelachen en gekird in het vierde seizoen, maar de queers hebben altijd oog voor de problemen waarmee hun gasten kampen. Feelgoodtelevisie om je vingers bij af te likken: Yas queen!

Typewriter

Netflix wil zich focussen op series uit niet-Engelstalige landen, en de Indiase horrorserie Typewriter is daar een mooi voorbeeld van. Een familie trekt in een verlaten familievilla en ontdekt op zolder een typemachine die een voorouder gebruikte om spookverhalen te schrijven. Na deze ontdekking gebeuren er bizarre dingen.

Films

Easy A

Olive (Emma Stone in haar doorbraakrol) verveelt zich en liegt tegen een vriendin over dat ze naar bed is geweest met een willekeurige student. Het gerucht verspreidt zich als een lopend vuurtje en al snel staat Olive bekend als de slet van haar school, omdat ze zegt tegen betaling met medestudenten te hebben geslapen. De situatie loopt al snel uit de hand en Olive moet een manier zoeken om haar reputatie weer te verbeteren in deze prima comedy.

Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein

David Harbour III (David Harbour) duikt in de geschiedenis van zijn vader, David Harbour Jr. (David Harbour) die veertig jaar geleden een rol speelde in een vreemde Frankenstein-film. In deze bizarre nepdocumentaire ontdekt hij het ene merkwaardige familiegeheim na het andere. Weer eens wat anders dan Harbours rol als sheriff Hopper in het mateloos populaire Stranger Things.

Pacific Rim

Reusachtige monsters uit een andere dimensie vallen de aarde aan en alleen reusachtige robots kunnen deze 'kaiju' tegenhouden. Beukende gigamonsters, verbluffende special effects en sterren als Idris Elba en Charlie Hunnam maken van Pacific Rim een heerlijke actiefilm.

Snow White and the Huntsman

Sneeuwwitje krijgt een update in Snow White and the Huntsman. Sneeuwwitje (Kristen Stewart) wordt achtervolgd door haar boze stiefmoeder Ravenna (Charlize Theron), die een stoere jager (Chris Hemsworth) het vuile werk laat opknappen. Als hij ontdekt dat Ravenna hem voor de gek houdt, helpt hij Sneeuwwitje om haar stiefmoeder te verslaan.

Deze week werd bekend dat Chris Hemsworth toch terugkeert als superheld Thor! De nieuwe film wordt geregisseerd door Taika Waititi, die eerder verantwoordelijk was voor het geweldige Thor: Ragnarok.

Benieuwd welke titels eerder deze maand online kwamen en wat juli nog voor je in petto heeft? Hier vind je het volledige overzicht.