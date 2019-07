Er is een filmbiografie in de maak over Lou Pearlman, de inmiddels overleden voormalig manager van de Backstreet Boys en 'N Sync.

Pearlman is de man achter de twee populaire Amerikaanse boybands uit de jaren negentig, die hij tekende bij zijn platenlabel Trans Continental Records. Hij liet zich voor dit label inspireren door het succes van de jongensgroep New Kids on the Block en wilde met de Backstreet Boys en 'N Sync hetzelfde succes bereiken, waarin hij slaagde.

Uiteindelijk werd Pearlman door bijna alle acts die hij managede aangeklaagd, omdat hij een wurgcontract met hen had afgesloten en miljoenen van hen zou hebben gestolen. De manager werd uiteindelijk schuldig bevonden aan onder meer fraude en is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. In 2016 overleed hij op 62-jarige leeftijd, het is nooit bekendgemaakt waaraan hij overleed.

Ook hitduo werkt mee aan film

In Transcon zal het verhaal van Pearlman worden verteld, van zijn eerste stappen in de muziekwereld tot zijn veroordeling, zo meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Het duo Desmond Child en Andreas Carlsson, dat hits schreef voor onder anderen Backstreet Boys en 'N Sync, zal bestaande hits in de film verwerken en ook nieuwe muziek schrijven voor de film.

De aankondiging van de film volgt kort na het verschijnen van een documentaire over Pearlman, die voormalig 'N Sync-lid Lance Bass maakte. Het is nog niet bekend wie er in Transcon meespelen en wanneer de film zal uitkomen.