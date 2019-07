Limahl, de zanger van de titelsong van de fantasyfilm The NeverEnding Story, is overrompeld door het nieuwe succes van zijn lied uit 1984. Het nummer is te horen in de laatste aflevering van Stranger Things.

De zestigjarige zanger, voormalig lid van de popband Kajagoogoo, keek eigenlijk niet naar Stranger Things, maar vertelt aan Billboard dat hij inmiddels groot fan is.

"Ik zag wat dingen voorbijkomen op sociale media toen ik in de auto zat met mijn 82-jarige moeder en 23-jarige neefje. Ik zei heel casual dat mijn nummer te horen zou zijn in Stranger Things en mijn neefje werd helemaal gek. Toen realiseerde ik me: misschien wordt dit iets groots", aldus de Britse zanger, die eigenlijk Christopher Hamill heet.

Hij is blij met de hernieuwde aandacht. "In 1984 stond het nummer bijna overal ter wereld op één, maar in de VS kwam het niet verder dan de zeventiende plek, hoewel ik zo hard werkte. Ik was zestien weken in Amerika, deed twee steden aan per dag, ging op bezoek bij radiostations; er kwam geen eind aan. Uiteindelijk sloot ik er vrede mee dat ik niet verder kwam dan plek zeventien, dus dit voelt als een enorme bonus."

Het laatste seizoen van Stranger Things is sinds 4 juli op Netflix te zien. In een week tijd schoot het aantal streams (audio en video gecombineerd) van NeverEnding Story omhoog van 88.000 naar ruim 1,9 miljoen. De officiële video van het nummer, die op 11 juli online werd gezet, is ruim 875.000 keer bekeken.

In de bewuste scène van Stranger Things zingen Dustin (Gaten Matarazzo) en zijn vriendinnetje Suzie (Gabriella Pizzolo) het nummer met elkaar.