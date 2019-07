Edward Furlong maakt zijn comeback als John Connor in de nieuwe Terminator-film Dark Fate.

Dat maakte het panel van filmstudio Paramount, voorgezeten door Arnold Schwarzenegger, donderdag bekend tijdens Comic-Con, schrijft Deadline.

De 41-jarige Furlong was voor het eerst te zien als Connor in Terminator 2: Judgement Day uit 1991. Het was zijn eerste bioscoopfilm en Furlong werd gevraagd om auditie te doen terwijl hij eigenlijk geen carrière als acteur ambieerde. In het derde, vierde en vijfde deel was hij niet te zien.

Terminator: Dark Fate, het zesde deel in de franchise, verschijnt op 1 november.