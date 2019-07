Carice van Houten is deze week genomineerd voor haar eerste Emmy, maar als ze zichzelf niet had aangemeld, was dat er nooit van gekomen. HBO had de actrice niet aangemeld, zo schrijft The Hollywood Reporter.

HBO heeft in een aantal categorieën acteurs aangemeld, maar koos ervoor dat bij de Nederlandse actrice niet te doen. Ook Alfie Allen (Theon Greyjoy) en Gwendoline Christie (Brienne of Tarth) waren niet aangemeld door de zender en besloten zichzelf aan te melden.

De filmsite schrijft dat er 225 dollar (ongeveer 200 euro) moest worden betaald om de acteurs aan te melden voor de nominatie. Dat acteurs zichzelf aanmelden gebeurt vaker, maar dat die acteurs dan ook een nominatie krijgen, gebeurt weinig.

Van Houten is genomineerd in de categorie beste gastactrice in een dramaserie. De nominatie van de actrice is er een van de 32 die het laatste seizoen van Game of Thrones heeft weten binnen te slepen.