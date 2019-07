Na recente remakes van Jungle Book, Beauty and the Beast en Aladdin verschijnt deze week een vernieuwde versie van de Disney-klassieker The Lion King. Wat vinden de Nederlandse filmcritici? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

NRC - 4 sterren

"Een verhaal rauw genoeg om kindertranen te ontlokken, al vormt humor de echte aantrekkingskracht van The Lion King. Uit de stemmencast blijven vooral de over-de-topdialogen van de komische publiekslievelingen, stokstaartje Timon (Billy Eichner) en wrattenzwijn Pumbaa (Seth Rogen), je bij. Er is op zich niets mis met de bijdrages van Donald Glover en Beyoncé als de oudere Simba en zijn love interest Nala, maar hun bijdrage klinkt soms als voice-over. Dat is een ongewenst bijeffect van de minimalistische mondbewegingen van deze fotorealistisch uitziende leeuwen."

"De keuze van Disney om inhoudelijk dicht bij het origineel te blijven voelt veilig - oude fans worden niet voor het hoofd gestoten - maar wijs, gezien de halfslachtige pogingen andere klassiekers als Dumbo of Aladdin bij de tijdsgeest te laten aansluiten. Als je het niet aandurft de boel echt om te gooien, bijvoorbeeld door The Lion King inhoudelijk realistisch te maken en vrouwtjes de leeuwentroep te laten leiden, benadruk dan inderdaad het traditionele shakespeareaanse sprookje dat het altijd al was. Maar wél een sprookje dat visueel perfect aansluit bij 2019."

de Volkskrant - 3 sterren

"Anders dan bij eerdere getekende en vermenselijkte dieren, houdt Disney de mimiek hier bewust sober: minimale beweging van wenkbrauwen, lippen en bekken. In actie zien de dieren er verbluffend goed uit, en deze The Lion King haalt alles uit de grootse spektakelscènes, met jagende hyena's en dravende gnoes. Maar zodra er wordt gesproken, ontstaat een kloof tussen fotorealisme en dierendialoog."

"Sommige dieren zijn gezegend met een uiterlijk waarop emoties zich makkelijk laten projecteren: over die enge en heerlijk laffe hyena's geen klachten. Andere soorten lijken niet te praten, maar te worden gesouffleerd. Vooral de onbewogen leeuwinnen, met haperende bek, komen maar niet tot leven. (...) De nieuwe The Lion King blijft een bezienswaardigheid, ook met dat ene voorbehoud. Té echt voelt soms ook weer onecht."

Trouw - 3 sterren

"De nieuwe 'fotorealistische' techniek die is gebruikt, levert net als recent in The Jungle Book, indrukwekkende beelden op. De savanne lijkt een schitterend aards paradijs, waar dieren in harmonie leven, ook al staat de ene helft 's avonds op het menu bij de andere helft."

"Tegelijk begint juist door dat realisme iets te wringen. Doordat de dieren zo echt lijken, werken sommige grappen niet goed en voelt het alsof het verhaal meer wil zijn dan het kan zijn - als een Icarus die hoger wil reiken dan goed voor hem is. Op zich is dat een interessant punt: nemen we een film serieuzer naarmate die echter lijkt? Hebben we dan ook ineens andere verwachtingen dan wanneer een film meer traditioneel geanimeerd is, zoals The Lion King uit 1994?"

"Het is begrijpelijk dat Disney koos voor een nieuwe The Lion King, want zulke bekende titels leveren bijna altijd winst op. Het lijkt er alleen wel op dat alle aandacht naar de nieuwe verpakking ging, terwijl het scenario er even bij werd gedaan. Als je het doet, doe het dan goed."

Het Parool - geen sterren

"Duidelijk is dat de film mikt op de kinderen en tieners die de film in 1994 in de bioscoop zagen. Zij kennen de plot - én de afloop - uit hun hoofd en zien hun jeugdherinneringen herleven in ultramodern decor. Aan de verhaallijn is amper iets veranderd. Zelfs het niesje van baby-Simba is op zijn plek gelaten."

"Hooguit is er wat gesneden in de liedjes; een ingreep die gerust ook de dialogen had mogen treffen. Omdat het verhaal zo bekend is, hadden de sprekende dieren - toch een beetje lastig in deze hyperrealistische wereld - best wat vaker hun mond kunnen houden, zeker omdat de parade van bloeddorstige hyena's, brullende leeuwen en alles vertrappende wildebeesten voor de doelgroep die meer uitleg nodig heeft - kinderen onder de tien jaar - echt te eng is."

"Niettemin maakt The Lion King de verwachtingen waar. Het savannesprookje ontroert nog net zoals het origineel. Maar belangrijker: deze versie is een visueel spektakelstuk waarbij je als kijker ogen tekortkomt."

De Telegraaf - 4 sterren

"Naast het uiterlijk komen ook de bewegingen van alle verschillende dieren in The Lion King natuurlijk over. Alleen heeft het toegenomen realisme ook een schaduwkant: dat de dieren praten wordt hierdoor als kijker minder makkelijk te accepteren. Daarnaast raakt veel van het cartooneske karakter van de originele tekenfilm verloren. Juist met de abstractie van een paar lijnen kan iets grappig worden uitvergroot, zoals ook gebeurt in een spotprent. Fotorealisme zit dat in de weg. Wat de komische inbreng van de stemacteurs nóg belangrijker maakt."

"Toch weet Jon Favreau ons onweerstaanbaar mee te voeren naar zijn realistisch ogende computerversie van de Afrikaanse savanne in 3D. Waar knuffelbare leeuwenwelpjes met elkaar stoeien en hun glanzende ogen hun emoties lijken te weerspiegelen. Waar enge hyena's bijtend en grauwend de achtervolging inzetten (resulterend in een 9+-leeftijdskeuring). Waar de cirkel van het leven alle schepsels met elkaar verbindt."

"Dat welbekende verhaal wordt in The Lion King kundig naverteld. Met groot oog voor detail, een goed gevoel voor ritme en met respect voor het origineel, zonder dat steeds slaafs te volgen. Ook de dynamische cameravoering valt op. Net als de manier waarop zoiets als een dwarrelend plukje leeuwenhaar onze blik leidt door deze levensecht ogende fantasiewereld vol visuele mijlpalen. Dé zomerhit van 2019 in de bioscoop? Disney heeft 'm met deze film zonder twijfel in huis."

AD - 4 sterren

"Moet het verhaal nog een keer worden naverteld? Wie heeft The Lion King, of de theatermusicalversie ervan, nog niet gezien? De welp Simba, die na de dood van zijn vader, zijn naar macht hongerende oom Scar in zijn nek voelt hijgen. Ook deze keer is Scar een sinister wezen. Hij is misschien de grootste schurk uit de geschiedenis van Disney."

"Verwacht wat verhaal betreft geen veranderingen in deze remake. De film wordt bijna shot voor shot naverteld, alleen op een fotorealistische manier. Dat kwam de makers op enige kritiek te staan. Waarom werd er inhoudelijk niet meer risico genomen?"

"Disney zou wel gek zijn om iets aan de plot te veranderen. The Lion King is een klassiek verhaal, vol Shakespeare-achtige intriges, dat echt geen enkele wijziging behoeft. De film is een hernieuwde kennismaking, maar dan wel in een heel nieuw, perfect passend en oogverblindend mooi jasje."

